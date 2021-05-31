Кортни повторила свой танец из сериала / eastnews.ua
Голливудская актриса Кортни Кокс и певец Эд Ширан повторили легендарный танец Моники и Росса из именитого сериала "Друзья".
Отметим, что роль Моники сыграла сама Кортни Кокс, а вот Росса играл Дэвид Швиммер. Еще в 10 серии шестого сезона Моника и Росс приходят на новогоднее шоу Дика Кларка. Там они решают показать свой фирменный танец, чтобы привлечь внимание операторов.
За несколько часов ролик, который Кортни Кокс опубликовала в своем Instagram, собрал более 10 миллионов просмотров.
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