Звезды повторили танец, который зрители впервые увидели 20 лет назад.

Голливудская актриса Кортни Кокс и певец Эд Ширан повторили легендарный танец Моники и Росса из именитого сериала "Друзья".

Отметим, что роль Моники сыграла сама Кортни Кокс, а вот Росса играл Дэвид Швиммер. Еще в 10 серии шестого сезона Моника и Росс приходят на новогоднее шоу Дика Кларка. Там они решают показать свой фирменный танец, чтобы привлечь внимание операторов.

За несколько часов ролик, который Кортни Кокс опубликовала в своем Instagram, собрал более 10 миллионов просмотров.

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Автор: Диана Могилевич