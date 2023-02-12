Она заявила, что любит себя такой, какая она есть.

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон решила больше не скрывать возрастные изменения во внешности под макияжем и показалась во всей красе.

В новой фотосессии она позировала без грамма макияжа. При этом звезда сменила несколько образов. На одном фото она предстала в лавандовом платье, оголяющем живот и бедра, на другом - в желтом платье длины макси с блестящей бахромой, а на третьем - в сером платье с высоким вырезом на ножке.

"Я лучше покажу свои веснушки… Весело стареть - это облегчение. И в определенном возрасте мы просто выглядим моложе и свежее без косметики. Я довольна тем, кем я есть прямо сейчас. Это новый мир, и я очень благодарна за всю любовь", - подписала фото Памела.

Видео дня

Чем известна Памела Андерсон

В 1989 году она впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией: снималась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV.

С 1992 года начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.

В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний.

Вас также могут заинтересовать новости: