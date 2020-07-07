Холли Берри резко раскритиковали за желание сняться в роли транс-мужчины

Актриса пообещала прислушиваться к мнению зрителей.

После критики в социальных сетях актриса Холли Берри заявила, что больше не рассматривает возможность сыграть роль транс-персоны и извинилась перед транс-сообществом.

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«На выходных я говорила о своем желании сыграть транс-мужчину и хотела бы извиниться за свои слова. Как цисгендерная женщина, я теперь понимаю, что не должна была рассматриваться на эту роль, и у представителей транс-сообщества, бесспорно, должна быть возможность самим рассказать свои истории», – отметила она.

При этом актриса поблагодарила за важное обсуждение.

«Я продолжу прислушиваться и учиться на своей ошибке. Клянусь быть союзником и использовать свой голос, чтобы продвигать лучшую репрезентацию на экране – как за камерой, так и перед ней», – добавила она.

Известно, что о своих планах Берри сообщила, общаясь с поклонниками в прямом эфире Instagram 3 июля. Она пояснила, что хочет сыграть в проекте о женщине, которая совершает переход к мужчине, чтобы «понять этот мир». Хотя на самом деле актрису даже не утвердили на роль. В сети слова Берри встретили негативно.

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