Певица показала, как выглядит без фильтров и фотошопа.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес показалась на смелом видео. Звезда появилась перед камерой без макияжа, а также раскрыла секрет своей красоты.

Как оказалось, певица защищает свою кожу от воздействия солнца. Это уберегает ее от старения. Перед макияжем Джей Ло наносит на лицо солнцезащитный крем. Кроме этого, певица не забывает о шее. Важно помнить, что средства с SPF нужно наносить не только на лицо.

Также Джей Ло использует специальный усилитель цвета кожи. Конечно, на видео певица рекламировала косметические средства от своего бренда, однако в комментариях фаны отметили, что дорогим кремам всегда можно найти достойную и бюджетную альтернативу.

Заметно, что певица не боится показывать себя без макияжа. Она действительно красиво выглядит. В свои 53 года Джей Ло может похвастаться стройным телом и подтянутой кожей.

В комментариях фаны пишут, что звезда поражает их своей красотой. Джей Ло будто бы забыла о возрасте. Пользователи также отмечают:

"Натуральность - ваша главная особенность. Вы отлично выглядите"

"Икона! Я в восторге от того, насколько хороша ваша кожа"

"Где морщины? Это какая-то магия!".

Напомним, недавно Джей Ло кардинально сменила имидж. Она сменила прическу и сделала себе густую челку.

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