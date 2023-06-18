Известная певица и актриса Дженнифер Лопес кардинально изменила имидж. Звезда решилась на новую прическу.
На своей странице в Instagram Лопес уже похвасталась результатами преображения. Она сделала себе густую челку. Помимо этого, певице остригли пряди у лица.
Также певица изменила цвет волос. Ранее она тонировалась в один оттенок, изредка делая его светлее или темнее. А теперь же Джей Ло сделали модное окрашивание с эффектом выгоревших прядей.
Сама певица, судя по всему, очень довольна результатом. Стрижка визуально удлиняет ее лицо и делает скулы более "острыми". Помимо этого, новый цвет волос удачно подчеркивает загорелую кожу звезды.
Реакция поклонников
Пользователи сети пришли в восторг от нового имиджа Лопес. Они пишут, что певица стала выглядеть моложе. Также фанаты отметили, что Бену Аффлеку очень повезло, ведь он "украл сердце" невероятной женщины.
- "Боже мой! Бен счастливчик! Великолепная Джен"
- "Джей теперь на 17 лет моложе, вы красотка!"
- "Лучшее преображение, которое я видела, теперь хочу себе такую же прическу".
Джей Ло и Бен Аффлек - последние новости
Звездная пара редко делится подробностями личной жизни. Однако иногда они публикуют общие фото и вместе появляются на публике. Недавно Аффлек раскрыл секрет идеальной фигуры Джей Ло. Он рассказал, что певица не сидит на диете, однако она много времени уделяет тренировкам в спортивном зале.
Но в начале мая фанатам пришлось переживать, появились слухи о том, что Лопес и Аффлек на грани расставания. Масла в огонь подлила их публичная ссора, которую сняли на видео.