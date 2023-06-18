Фанаты в восторге от нового образа певицы.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес кардинально изменила имидж. Звезда решилась на новую прическу.

На своей странице в Instagram Лопес уже похвасталась результатами преображения. Она сделала себе густую челку. Помимо этого, певице остригли пряди у лица.

Также певица изменила цвет волос. Ранее она тонировалась в один оттенок, изредка делая его светлее или темнее. А теперь же Джей Ло сделали модное окрашивание с эффектом выгоревших прядей.

Видео дня

Сама певица, судя по всему, очень довольна результатом. Стрижка визуально удлиняет ее лицо и делает скулы более "острыми". Помимо этого, новый цвет волос удачно подчеркивает загорелую кожу звезды.

Реакция поклонников

Пользователи сети пришли в восторг от нового имиджа Лопес. Они пишут, что певица стала выглядеть моложе. Также фанаты отметили, что Бену Аффлеку очень повезло, ведь он "украл сердце" невероятной женщины.

"Боже мой! Бен счастливчик! Великолепная Джен"

"Джей теперь на 17 лет моложе, вы красотка!"

"Лучшее преображение, которое я видела, теперь хочу себе такую же прическу".

Джей Ло и Бен Аффлек - последние новости

Звездная пара редко делится подробностями личной жизни. Однако иногда они публикуют общие фото и вместе появляются на публике. Недавно Аффлек раскрыл секрет идеальной фигуры Джей Ло. Он рассказал, что певица не сидит на диете, однако она много времени уделяет тренировкам в спортивном зале.

Но в начале мая фанатам пришлось переживать, появились слухи о том, что Лопес и Аффлек на грани расставания. Масла в огонь подлила их публичная ссора, которую сняли на видео.

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