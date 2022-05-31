УНИАН собрал самые одиозные высказывания и громкие выяснения отношений.

Несмотря на то, что в Украине уже четвертый месяц идет война, многие знаменитости осознанно или неосознанно продолжают пытаться "хайповать" на публичных скандалах. УНИАН собрал топ-5 случаев, которые возмутили общественность в последнее время.

Ирина Федишин, Евровидение и "грешники"

Украинская певица недавно оскандалилась по полной. Сначала ее обвинили (как и всех членов жюри от Украины) в том, что они не поставили ни одного балла поляку за его номер на песенном конкурсе. В попытках оправдаться Ирина привлекла к себе внимание, а на одном из интервью, комментируя представителей ЛГБТ-комьюнити, назвала их "грешниками".

Это не оставили без внимания ни поклонники, ни коллеги - и первые, и вторые осудили такие слова Федишин, назвав ее гомофобкой.

Оксана Билозир, Оля Полякова, Тоня Матвиенко

Украинская певица Оксана Билозир обвинила Матвиенко и Полякову в том, что они якобы нарушают авторское право, исполняя ее песни без разрешения.

Артистка пообещала, что подаст в суд на недобросовестных исполнительниц. Екатерина Осадчая назвала претензии Оксаны Билозир дикостью, ведь во время войны в Украины явно неуместно высасывать подобные скандалы из пальца.

Ольга Сумская и ее дочь, которая остается в РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие местные звезды начали активно распространять информацию о том, как российские захватчики бомбят мирные города.

Среди тех, кто стал на информационную защиту своей страны, была и Ольга Сумская. Однако вокруг ее имени разгорелся скандал после новости о том, что дочь актрисы Антонина Паперная не выехала из России. Звездная мама оправдала девушку тем, что та якобы не может, ведь у нее маленький ребенок.

"Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину...Когда в октябре праздновали 88-летие мамы, ее бабушки, она сделала сюрприз и прилетела на один день, чтобы поздравить родного человека! Словно чувствовала, что это в последний раз.. С первых дней войны ее страницу забросали гневными комментариями, мол, давай, высказывайся… Больной вопрос. Тотальная зависимость от обстоятельств, в которых они находятся и самое главное – двое детей, за которых они с мужем отвечают. Выплакала все слезы, звонит по сто раз в день, чтобы узнать, как мы. А мы дома, мы в Украине. И мы победим! Верим всем сердцем", - сказала Сумская в интервью "КП в Украине".

Могилевская и три государственных языка

В Украине возникает достаточно много конфликтов на почве языка. Певица Наталья Могилевская заявила, что в Украине недостаточно одного государственного языка, и предложила узаконить еще два - русский и английский.

"Я буду первой, кто после войны будет требовать, просить, говорить, что Украина должна иметь три языка государственных. Понятно, что сегодня весь мир никуда не может деться без английского языка и наши дети все его знают – для них это второй родной язык. И половина Украины говорит на русском языке, половина Украины говорит на украинском языке....", - сказала Могилевская.

Не все оценили такое высказывание артистки, особенно, во времена войны с РФ.

Таисия Повалий и "Пісня про рушник"

Артистка, которая позиционировала себя как украинская, получила оправданный шквал критики после того, как на 9 мая пела в Кремле. И не просто пела. Во время обстрелов украинских городов российскими оккупантами она цинично исполнила перед россиянами "Пісню про рушник".

После этого от нее открестился сын Денис Повалий.

Напомним, Астафьева перечислила 5 секс-символов ВСУ.

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