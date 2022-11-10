Телеведущая в очередной раз заинтриговала поклонников.

Украинцы уже неоднократно предлагали телеведущей Лесе Никитюк стать главной героиней шоу "Холостячка". Судя по всему, так и произойдет в третьем сезоне романтического реалити.

В своем Telegram-канале Никитюк оставила голосовое сообщение, в котором заинтриговала поклонников новостью о том, что "Холостячке" с ее участием таки быть.

"Бедные продюсеры. Как мне жаль. Как же так, какая я скотина, назвала гонорар – 200 гривен в день. Это сумасшедшие деньги. Проект "Холостячка", я намекну, если вы дослушаете это длинное сообщение. Проект "Холостячка" со мной в главной роли будет. И совсем скоро", – сказала Никитюк.

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Леся Никитюк: личная жизнь

Леся Никитюк не афиширует свою личную жизнь. Известно, что у нее были отношения, однако они закончились. Знаменитость никогда не было официально замужем. У нее нет детей.

Однако телеведущая неоднократно говорила, что хочет создать крепкую ячейку общества.

Напомним, ведущий Демин раскрыл секреты личной жизни Леси Никитюк.

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