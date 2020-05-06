33-летняя Каменских в кудряшках потрясла сеть помолодевшим видом (фото)

Настя позировала в одежде нежных светло-кофейных цветов. Но все внимание на фото забирает ее прическа-очень объемные мелкие кудряшки.

Украинская певица Настя Каменских показала новое яркое фото с необычной прической. Читайте такжеПостаревшая Лолита напугала сеть своим лицом (видео) Снимок опубликован в ее Instagram. Настя позировала в одежде нежных светло-кофейных цветов. Но все внимание на фото забирает ее прическа-очень объемные мелкие кудряшки. "Обожаю эти кудряшки!", "Какая красивая", "Ты такая красивая", "Классные кудряшки, с днем рождения", - написали Каменских в комментариях.

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