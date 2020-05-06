33-летняя Каменских в кудряшках потрясла сеть помолодевшим видом (фото)
12:09, 06 мая 2020Звезды
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Настя позировала в одежде нежных светло-кофейных цветов. Но все внимание на фото забирает ее прическа-очень объемные мелкие кудряшки.
Настя Каменских показала новое яркое фото с необычной прической / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала новое яркое фото с необычной прической.
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Снимок опубликован в ее Instagram.
Настя позировала в одежде нежных светло-кофейных цветов. Но все внимание на фото забирает ее прическа-очень объемные мелкие кудряшки.
"Обожаю эти кудряшки!", "Какая красивая", "Ты такая красивая", "Классные кудряшки, с днем рождения", - написали Каменских в комментариях.
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