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33-летняя Каменских в кудряшках потрясла сеть помолодевшим видом (фото)

12:09, 06 мая 2020
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Настя Каменских показала новое яркое фото с необычной прической / Instagram Настя Каменских

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Снимок опубликован в ее Instagram.

Настя позировала в одежде нежных светло-кофейных цветов. Но все внимание на фото забирает ее прическа-очень объемные мелкие кудряшки. 

"Обожаю эти кудряшки!", "Какая красивая", "Ты такая красивая", "Классные кудряшки, с днем рождения", - написали Каменских в комментариях.

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Теги: #певица#Настя Каменских