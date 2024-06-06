Дмитрий Коляденко признался, что 5 лет не знал, где живет его сын: 'Был воскресным папой'

Шоумен объяснил, в чем причина его редких встреч с сыном.

Известный украинский шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко признался, что 5 лет не знал, где живет его сын. Знаменитость рассказал, что виделся с парнем только на выходных.

Как известно, Дмитрий был в браке с режиссеркой-постановщицей и хореографом Еленой Коляденко 9 лет. У пары родился сын Филипп, которому сейчас 31 год. После развода с экс-женой шоумен несколько лет не знал, где она живет с ребенком. Причиной этому хореограф называет себя, а точнее свою ревность, с которой он не мог справиться.

По словам, Коляденко 5 лет после разрыва отношений они воевали с Еленой, потому что мужчина был способен сделать что угодно, чтобы вернуть любимую. Поэтому женщина решила скрывать свое место жительства, а вместе с тем и Филиппа. Однако режиссерка не запрещала видеться Дмитрию с сыном, они встречались на нейтральной территории.

"Я очень ревнивый. Не отпускал. Не знал даже, где живет мой сын с Еленой. Встречался с ним возле цирка как воскресный папа. Они скрывали свое местонахождение, потому что я был зол, хотел их вернуть. А когда их отпустил, то все стало хорошо", - поделился шоумен.

Сейчас же Коляденко может в любой момент позвонить Елене в случае необходимости, ведь они остались хорошими друзьями и поддерживают общение.

К слову, Филипп Коляденко в 2012 году создал группу KADNAY вместе с Дмитрием Каднаем. В коллективе Дмитрий выступает бэк-вокалистом, гитаристом и клавишником. Впоследствии он создал сольный проект и в 2023 году выпустил первый альбом "Пролог" под именем Phil It.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко ответил, почему не боится идти в ТЦК. Он отметил, что карты подсказали ему решение.

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