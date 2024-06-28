Звездная дочь опубликовала фотографии с любимым.

Младшая дочь американского бизнесмена и филантропа Билла Гейтса - Фиби - на днях отметила выпускной из Стэнфордского университета. В важный для девушки день, ее пришли поддержать звездный отец и возлюбленный, который является наследником знаменитой семьи.

Выяснилось, что бойфрендом Гейтс является внук легендарного британского музыканта Пола Маккартни - 25-летний Артур Дональд. Он также является сыном старшей биологической дочери знаменитости Мэри Маккартни. В 2021 году звездный внук окончил Йельский университет по специальности история.

На своей странице в Instagram Фиби опубликовала серию фотографий с Артуром, тем самым подтвердив роман с ним. Пара позировала на камеру, нежно обнимаясь. Также в ее фотоблоге есть еще несколько архивных кадров из совместных путешествий с избранником.

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Впервые слухи об их отношениях распространились в октябре прошлого года. Тогда Гейтс поделилась фотографией с Дональдом из Парижа.

К слову, известные семьи Гейтсов и Маккартни давно знакомы и находятся в дружеских отношениях. Мать Фиби Мелинда Френч является подругой тети Артура Дональда - Стеллы Маккартни.

Напомним, ранее мы писали, что Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером. Исполнитель вошел в список самых богатых людей Великобритании.

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