У Вербы есть элитная недвижимость и дорогие украшения.

Блогерша из Ивано-Франковска Юлия Верба рассекретила, сколько зарабатывает сейчас денег, а также призналась, какое имущество есть в ее владении.

По словам 21-летней девушки, если она в день делает две рекламы, то в месяц может заработать на этом около 45 тысяч долларов (почти 1,4 миллиона гривень). При этом она говорит, что ее заработок может быть разным.

"В месяц я зарабатываю по-разному. Можем посчитать грубо. Если две рекламы в день – это в месяц я зарабатываю 45 тысяч долларов", - рассекретила блогерша в интервью Василию Тимошенко.

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Также Верба рассказала, что вкладывает деньги в криптовалюту, чтобы в случае выезда за границу у нее были средства для жизни. В Украине же у нее есть имущество.

"У меня есть три трехкомнатные квартиры с ремонтом, две машины. Стоимость квартир разная: одна – 70 тысяч, вторая – 80 тысяч, третья – 220 тысяч долларов, она в элитном районе. Капитал – 370 тысяч долларов. Но я не могу взять эти деньги, ими пользоваться, они вложены в недвижимость. Стоимость машин: 200 тысяч – одна, а вторая – 50-45 тысяч долларов", – поделилась знаменитость.

Кроме того, Верба рассказала, что любит тратить деньги на ювелирные украшения. У нее есть кольцо Bvlgari и часы Rolex.

Напомним, ранее Юлия Верба сообщила о беременности. Девушка показала подписчикам округлившийся животик.

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