Злата поделилась кадрами с младшей сестрой.

Дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут - 18-летняя Злата Митчелл - прилетела на каникулы в Великобританию, где живет ее мама. Девушка показала, как проводит время с родными.

Как известно, Злата живет отдельно от родителей. Она переехала в США, где недавно окончила школу, и планирует поступать в университет. В то же время ее мама после начала полномасштабного вторжения живет в Лондоне с младшей дочерью Евдокией и сыном Валерием.

На одной из фотографий, которые Митчелл опубликовала в своем Instagram, она показалась в компании младшей сестры. Девушки прогуливались по улицам города.

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В подписи к фото Злата отметила, что она каждые летние каникулы проводит в Европе, как и в этом году.

"Один день после выпуска: из Сан-Франциско в Лос-Анджелес и в Лондон. Ежегодное европейское лето", - поделилась звездная дочь.

Девушка также поделилась кадрами из ресторана. Туда она пошла вместе с дочерью известного киевского застройщика Игоря Никонова - Ариной. Подруги наслаждались компанией друг друга и пили коктейли.

Кстати, Арина также стала выпускницей лондонской школы в этом году. В дополнение, Митчелл позировала возле изысканной британской архитектуры.

К слову, Злата родилась в 2006 году в браке Фреймут с иностранцем Нилом Митчеллом. До 2020 года девушка жила в Украине, но после своего 14-летия уехала в Лос-Анджелес, США.

Напомним, ранее Злата Митчелл закончила американскую школу и показала фото с выпускного. Звездная мамочка поздравила дочь.

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