Раньше Варя была блондинкой, а теперь она решила покрасить волосы в более темный.

Юная дочь комика Евгения Кошевого поразила преображением. В начале весны девочка решила сменить имидж. В своем Instagram-блоге она показала фото, где первое, что бросается в глаза - это ее новая прическа.

Раньше Варя Кошевая была длинноволосей блондинкой, а теперь она убрала длину, сделала челку и перекрасилась в каштановый оттенок. Также дочь комика сделала себе пирсинг на носу. Дополняет ее дерзкий образ базовый макияж и черный однотонный маникюр.

Одета Варя на фото в водолазку молочного цвета с вырезами на груди. Видно, что снимок сделан в отражении зеркала.

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Кто такая Варя Кошевая

Дочь украинского комика и руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого. Учитывая узнаваемость и карьеру папы, девочка с ранних лет проявляла себя в шоу-бизнесе.

Так, она уже успела засветиться в сериале, побывать на юмористическом и на вокальном шоу в качестве участницы. Также девушка ведет блог и в свои 15 лет поражает удивительной красотой.

Напомним, дочь Кошевого "засветилась" со своим возлюбленным.

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