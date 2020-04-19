Галкин показал Пугачеву в пижаме и без макияжа (фото, видео)

"Христос воскрес!", - подписал Галкин ролик с детьми и Пугачевой.

Российский юморист Максим Галкин показал, как они с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри весело празднуют Пасху.

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Кадрами домашнего торжества Галкин поделился на своей странице в Instagram. На видео близнецы Лиза и Гарри прочитали стихотворение о Пасхе.

Алла Борисовна наблюдала за выступлением детей со стороны, а затем присоединилась. В кадре Примадонна предстала в стильной зеленой пижаме в горошек. Видно, что Пугачева без макияжа. Но даже несмотря на это, она выглядела великолепно.

Ранее в сеть "слили" вульгарное фото Аллы Пугачевой. Сделал это бывший зять Примадонны Владимир Пресняков.