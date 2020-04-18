Ротару растрогала сеть архивным фото матери

Певица призналась, что скучает по своей матери.

Украинская певица София Ротару показала архивное фото своей матери, которой 17 апреля могло бы исполниться 100 лет.

Об этом Ротару написала в своем Instagram.

"Сегодня моей Маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе... Светлая память", - написала певица.

Поклонники звезды в комментариях поблагодарили мать Ротару за нее.

Как сообщал УНИАН, ранее в семье Софии Ротару случилось горе.