Ротару растрогала сеть архивным фото матери
06:34, 18 апреля 2020Звезды
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Певица призналась, что скучает по своей матери.
Ротару показала фото матери / фото УНИАН
Украинская певица София Ротару показала архивное фото своей матери, которой 17 апреля могло бы исполниться 100 лет.
Об этом Ротару написала в своем Instagram.
"Сегодня моей Маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе... Светлая память", - написала певица.
Поклонники звезды в комментариях поблагодарили мать Ротару за нее.
Мать певицы могла отпраздновать свое 100-летние в 2020 году / instagram.com/sofiarotaru.official
Как сообщал УНИАН, ранее в семье Софии Ротару случилось горе.
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