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Ротару растрогала сеть архивным фото матери

06:34, 18 апреля 2020
Звезды
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Ротару показала фото матери / фото УНИАН

Об этом Ротару написала в своем Instagram.

"Сегодня моей Маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе... Светлая память", - написала певица.

Поклонники звезды в комментариях поблагодарили мать Ротару за нее.

Мать певицы могла отпраздновать свое 100-летние в 2020 году / instagram.com/sofiarotaru.official

Как сообщал УНИАН, ранее в семье Софии Ротару случилось горе.

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Теги: #София Ротару