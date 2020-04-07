В семье Софии Ротару случилось горе

Зять Ротару умер вскоре после дня рождения внука Софии Михайловны.

София Ротару похоронила зятя. Больше 40 лет длился брак сестры Софии Ротару и бизнесмена Сергея Хлябича. Вчера близкие звезды сообщили печальную новость - предпринимателя не стало. Мужчина умер вскоре после дня рождения внука Софии Михайловны.

Об этом пишет "Собеседник".

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У бизнесмена и его жены Лидии есть дочь, которая пошла по стопам звездной родственницы, став певицей. Она выступает под сценическим псевдонимом Соня Кей. Летом у нее должны была состояться свадьба...

«Горе то какое! - говорит друг семьи Ротару - Иван Прокофьевич. - Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало нашего Сережи, который в последние годы был оплотом семьи. Он покинул нас сразу после дня рождения внука Сони, Толика и за пять дней до дня рождения ее невестки Светочки. В семье траур».

Сергея Хлябича похоронили в Черновцах, где он провел значительную часть жизни. Там многие его знали и уважали.