Умер актер Брайан Деннехи, известный по фильму "Рэмбо"

За долгие годы карьеры Брайан Деннехи снялся более чем в сотне фильмов.

В США в возрасте 81 году ушел из жизни актер Брайан Деннехи.

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О смерти сообщила в соцсети дочь актера Элизабет Деннехи, отметив, что отец скончался от естественных причин, не связанных с коронавирусом.

За долгие годы карьеры Брайан Деннехи снялся более чем в сотне фильмов, среди которых "Рэмбо: Первая кровь" со Сильвестром Сталлоне, "Гладиатор", "Ромео + Джульетта" и другие.

В частности, Сильвестр Сталлоневысказал свои соболезнования в Instagram.