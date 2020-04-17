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Умер актер Брайан Деннехи, известный по фильму "Рэмбо"

17:01, 17 апреля 2020
Звезды
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О смерти сообщила в соцсети дочь актера Элизабет Деннехи \ @dennehyeliza

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О смерти сообщила в соцсети дочь актера Элизабет Деннехи, отметив, что отец скончался от естественных причин, не связанных с коронавирусом.

За долгие годы карьеры Брайан Деннехи снялся более чем в сотне фильмов, среди которых "Рэмбо: Первая кровь" со Сильвестром Сталлоне, "Гладиатор", "Ромео + Джульетта" и другие.

В частности, Сильвестр Сталлоневысказал свои соболезнования в Instagram.

instagram.com/officialslystallone/
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Теги: #актер#умер