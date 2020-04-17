Звезда "Черной пантеры" сильно похудел и напугал фанатов изможденным видом (фото)
14:07, 17 апреля 2020Звезды
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Неизвестно, потерял ли Боузман вес для предстоящей роли.
Так Боузман выглядел во время съемок в "Черной пантере" / Instagram Чедвик Боузман
Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в супергеройском боевике "Черная пантера", шокировал фанатов сильным похудением.
42-летний актер разместил в Instagram видео, в котором объявил о пожертвовании $ 4,2 млн больницам, однако поклонники больше обратили внимание на его нездоровую худобу.
А так он выглядит сейчас / Instagram Чедвик Боузман
Instagram Чедвик Боузман
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Неизвестно, потерял ли Боузман вес для предстоящей роли. В 2020 году он должен появиться в сериале "Черное дитя", а в 2022 - в фильме "Черная пантера II", где вновь сыграет мускулистого Т’Чаллу.
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