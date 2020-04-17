Звезда "Черной пантеры" сильно похудел и напугал фанатов изможденным видом (фото)

Неизвестно, потерял ли Боузман вес для предстоящей роли.

Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в супергеройском боевике "Черная пантера", шокировал фанатов сильным похудением.

42-летний актер разместил в Instagram видео, в котором объявил о пожертвовании $ 4,2 млн больницам, однако поклонники больше обратили внимание на его нездоровую худобу.

Читайте такжеБочка и веники: Волочкова опозорилась нелепым фото"Все в порядке, чувак? Ты выглядишь чертовски тощим в последние дни", - написали ему в комментариях под одним из последних фото.

Неизвестно, потерял ли Боузман вес для предстоящей роли. В 2020 году он должен появиться в сериале "Черное дитя", а в 2022 - в фильме "Черная пантера II", где вновь сыграет мускулистого Т’Чаллу.