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Звезда "Черной пантеры" сильно похудел и напугал фанатов изможденным видом (фото)

14:07, 17 апреля 2020
Звезды
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Так Боузман выглядел во время съемок в "Черной пантере" / Instagram Чедвик Боузман

42-летний актер разместил в Instagram видео, в котором объявил о пожертвовании $ 4,2 млн больницам, однако поклонники больше обратили внимание на его нездоровую худобу.

А так он выглядит сейчас / Instagram Чедвик Боузман
Instagram Чедвик Боузман

Читайте такжеБочка и веники: Волочкова опозорилась нелепым фото"Все в порядке, чувак? Ты выглядишь чертовски тощим в последние дни", - написали ему в комментариях под одним из последних фото. 

Неизвестно, потерял ли Боузман вес для предстоящей роли. В 2020 году он должен появиться в сериале "Черное дитя", а в 2022 - в фильме "Черная пантера II", где вновь сыграет мускулистого Т’Чаллу.

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Теги: #актер#Черная пантера