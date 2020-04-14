"Шел 33 день карантина": Екатерина Кухар удивила фолловеров кардинальной сменой имиджа

По словам примы-балерины, бьюти-процедуру провел ее муж в домашних условиях.

Судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар сменила образ и из брюнетки превратилась в темную блондинку.

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По словам примы-балерины, бьюти-процедуру провел ее муж в домашних условиях. Фото обновленного цвета волос опубликовала в Instagram.

Кухар призналась, что на протяжении карантина ей пришлось забыть про маникюр и педикюр, а новый ритм жизни вдохновил на натуральность в имидже.

"Маникюра, педикюра давно нет... Хорошо, что нарощенные ресницы я не люблю, потому что изначально специфика моей профессии требует частое использование сценического макияжа с накладными ресницами (чтобы выразительные глаза были видны и с третьего яруса). А теперь очередь дошла и до волос, ближе к природе!!! Из черного в медово-коньячный", - поделилась артистка в посте.

Как сообщал ранее УНИАН, украинская прима-балерина и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Повар показала соблазнительное фото.