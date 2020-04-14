"Популярность снизилась из-за Брежневой": Седокова публично раскритиковала Константина Меладзе

"Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами", - заявила Седокова.

Украинская певица и экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова заявила, что продюсер и композитор Константин Меладзе манипулировал участницами группы.

Такое заявление знаменитость сделала во время прямого эфира с Олей Поляковой в Instagram, пишет "Обозреватель".

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Так, по словам Седоковой, она не поддерживает отношений с другими участницами "ВИА Гры".

"Мы объявили друг другу холодную войну. Она в принципе до сих пор идет. Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: "Кто станет моей музой сегодня?". Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше", – говорит Анна.

Также Седокова убеждена, что популярность "ВИА Гры" снизилась в последнее время из-за Веры Брежневой.

"Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: "Секундочку! Куда вы смотрите?". Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица…", – поделилась певица.