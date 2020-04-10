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Самая красивая женщина в мире засветила грудь в обтягивающем платье (фото)

16:00, 10 апреля 2020
Звезды
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фото: missoni/instagram
Instagram Белла Хадид

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Снимок был  опубликован на странице Хадид в Instagram.

В этот раз 23-летняя звезда позировала в блестящем зеленом мини-платье в полоску. 

"Скучаю по работе и людям очень сильно", - подписала Белла Хадид фото.

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Теги: #модель