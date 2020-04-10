Самая красивая женщина в мире засветила грудь в обтягивающем платье (фото)

23-летняя звезда позировала в блестящем зеленом мини-платье в полоску.

Американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, показала яркое фото в откровенном наряде.

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Снимок был опубликован на странице Хадид в Instagram.

В этот раз 23-летняя звезда позировала в блестящем зеленом мини-платье в полоску.

"Скучаю по работе и людям очень сильно", - подписала Белла Хадид фото.