Эпатажная MARUV кардинально сменила имидж (фото)

Певица рассказала, что покрасками испортила себе волосы, и теперь ей пришлось вернуться к натуральному цвету.

Эпатажная украинская певица MARUV кардинально сменила имидж: певица поменяла прическу и перешла от длинных афрокосичек синего цвета к темному каре.

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Свежее видео она опубликовала в "историях" в своем Instagram.

Певица рассказала, что покрасками испортила себе волосы, и теперь ей пришлось вернуться к натуральному цвету.

Отметим, что раньше певица ходила с волосами синего цвета, заплетенными в косички. Еще раньше у нее была короткая стрижка и волосы оттенка "блонд".