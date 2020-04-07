Эпатажная MARUV кардинально сменила имидж (фото)
12:41, 07 апреля 2020Звезды
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Певица рассказала, что покрасками испортила себе волосы, и теперь ей пришлось вернуться к натуральному цвету.
MARUV превратилась в брюнетку / Instagram MARUV
Эпатажная украинская певица MARUV кардинально сменила имидж: певица поменяла прическу и перешла от длинных афрокосичек синего цвета к темному каре.
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Свежее видео она опубликовала в "историях" в своем Instagram.
Певица рассказала, что покрасками испортила себе волосы, и теперь ей пришлось вернуться к натуральному цвету.
Отметим, что раньше певица ходила с волосами синего цвета, заплетенными в косички. Еще раньше у нее была короткая стрижка и волосы оттенка "блонд".
Еще совсем недавно MARUV выглядела так / Instagram MARUV
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