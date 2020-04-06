"Ух, какая!": 41-летняя Ани Лорак завела сеть в наряде с глубоким декольте и латексе (фото)

Артистка показала пикантное фото, в соблазнительном мини-платье с объемными рукавами и глубоким декольте.

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая работает в России, похвасталась в Instagram ярким образом.

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Артистка показала пикантное фото, в соблазнительном мини-платье с объемными рукавами и глубоким декольте, высоких латексных ботфортах и белой шляпке, показав шикарную фигуру.

"Мы и только мы формируем свои мысли, которые превращаются в действия. Какие мысли, такие и поступки. Управляйте своим умом сами! Это Ваша жизнь!", - подписала фото.

Подписчики засыпали Лорак комплиментами: "Ты прекрасна, Каролиночка!!! Выглядишь потрясающе!", "Секси DIVA", "Очень любим тебя !!!! Ты молодец !! !!"," ух, какая мадам!".