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Светлана Лобода показалась в белье (фото)

04:47, 06 апреля 2020
Звезды
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Лобода предстала в белье / instagram.com/lobodaofficial

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В этот раз артистка на своей странице в Instagram поделилась горячим кадром, на котором позирует в черном полупрозрачном белье, "засветив" грудь.

На фотографии Лобода предстала с небрежной укладкой, а дополнила она образ яркими ботильонами на шпильке. В кадре фигура и грудь "суперзвезды" завораживает.

Лобода предстала в белье / instagram.com/lobodaofficial

Ранее украинская певица Светлана Лобода поделилась серией нежных фото со старшей дочерью Евангелиной. В кадре звезда нежно обнимает дочь, а та целует ее в щеку.

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Теги: #фото#Светлана Лобода