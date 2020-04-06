Светлана Лобода показалась в белье (фото)

Как можно увидеть на снимке, Лобода - обладательница роскошной фигуры.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода удивила очень откровенным фото.

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В этот раз артистка на своей странице в Instagram поделилась горячим кадром, на котором позирует в черном полупрозрачном белье, "засветив" грудь.

На фотографии Лобода предстала с небрежной укладкой, а дополнила она образ яркими ботильонами на шпильке. В кадре фигура и грудь "суперзвезды" завораживает.

Ранее украинская певица Светлана Лобода поделилась серией нежных фото со старшей дочерью Евангелиной. В кадре звезда нежно обнимает дочь, а та целует ее в щеку.