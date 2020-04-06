Светлана Лобода показалась в белье (фото)
04:47, 06 апреля 2020Звезды
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Как можно увидеть на снимке, Лобода - обладательница роскошной фигуры.
Лобода предстала в белье / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода удивила очень откровенным фото.
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В этот раз артистка на своей странице в Instagram поделилась горячим кадром, на котором позирует в черном полупрозрачном белье, "засветив" грудь.
На фотографии Лобода предстала с небрежной укладкой, а дополнила она образ яркими ботильонами на шпильке. В кадре фигура и грудь "суперзвезды" завораживает.
Лобода предстала в белье / instagram.com/lobodaofficial
Ранее украинская певица Светлана Лобода поделилась серией нежных фото со старшей дочерью Евангелиной. В кадре звезда нежно обнимает дочь, а та целует ее в щеку.
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