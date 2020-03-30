Модель Белла Хадид на карантине нежится на солнышке в купальнике (фото)

Пикантный снимок девушка опубликовала в своем Instagram.

23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которая признана самой красивой женщиной в мире, поделилась новым пикантным фото.

Читайте такжеСупермодель Белла Хадид засветила грудь на фотоСнимок девушка опубликовала у себя в Instagram.

«Счастливая. Получаю витамин D», – отметила она в подписи к снимку.

На снимке Белла загорает в белом купальнике.

Ранее УНИАН писал, как модель Белла Хахид показала пикантное фото в микротрусиках.