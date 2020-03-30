Модель Белла Хадид на карантине нежится на солнышке в купальнике (фото)
21:34, 30 марта 2020Звезды
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Пикантный снимок девушка опубликовала в своем Instagram.
Белла Хадид загорает на карантине / instagram.com/bellahadid
23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которая признана самой красивой женщиной в мире, поделилась новым пикантным фото.
Читайте такжеСупермодель Белла Хадид засветила грудь на фотоСнимок девушка опубликовала у себя в Instagram.
«Счастливая. Получаю витамин D», – отметила она в подписи к снимку.
На снимке Белла загорает в белом купальнике.
Ранее УНИАН писал, как модель Белла Хахид показала пикантное фото в микротрусиках.
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