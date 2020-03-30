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Модель Белла Хадид на карантине нежится на солнышке в купальнике (фото)

21:34, 30 марта 2020
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Белла Хадид загорает на карантине / instagram.com/bellahadid

Читайте такжеСупермодель Белла Хадид засветила грудь на фотоСнимок девушка опубликовала у себя в Instagram.

«Счастливая. Получаю витамин D», – отметила она в подписи к снимку.

На снимке Белла загорает в белом купальнике.

Ранее УНИАН писал, как модель Белла Хахид показала пикантное фото в микротрусиках.

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Теги: #модель