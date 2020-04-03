"В чем секрет?": 32-летняя Настя Каменских удивила сеть фотографией без макияжа

Поклонники отметили, что 32-летняя певица отлично выглядит даже без косметики на лице.

Украинская певица Настя Каменских на карантине очень часто радует своими фотографиями поклонников.

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Артистка в очередной раз опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в домашней одежде и без макияжа на лице.

Поклонники отметили, что 32-летняя певица отлично выглядит даже без косметики на лице.

"Вы так свежо выглядите! В чем ваш секрет? Какие только крема, маски не покупаю- нет желаемого эффекта подскажите, чем можно воспользоваться еще?", - написали певице в комментариях.