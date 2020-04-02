Российская звезда Comedy Woman Екатерина Варнава снялась полностью обнаженной (фото)

На фотографии Екатерина прикрыла обнаженное тело белым одеялом.

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава порадовала поклонников пикантным фото, на котором позировала совершенно голой.

Соблазнительный снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографии Екатерина прикрыла обнаженное тело белым одеялом. Однако это не помешало поклонникам рассмотреть шикарную фигуру звезды.

Подписчики оценили сексуальный кадр Варнавы, и засыпали ее комплиментами.

"Ты самая красивая", "Красотка", "Как красиво. Шедеврально", "Вы прекрасны", "Боже, какая красота", "Богиня", "Шикарное фото", – восхищались в комментариях пользователи.

Как сообщал УНИАН, российской звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве просят отменить запрет на въезд в Украину.

Как сообщал УНИАН ранее российская юмористка, актриса и телеведущая Екатерина Варнава призналась в том, что очень сожалеет о том, что ей запрещен въезд в Украину, и она хотела бы приехать в Киев при первой же возможности. Напомним, в мае 2017 года российской звезде Comedy Woman Варнаве запретили въезд в Украину на 5 лет.