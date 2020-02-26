Российской звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве просят отменить запрет на въезд в Украину

"Новый канал" обратился в суд с иском об отмене запрета на въезд в Украину российской артистке Екатерине Варнаве.

"Новый канал" обратился в суд с иском об отмене запрета на въезд в Украину российской артистке Екатерине Варнаве.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску телеканала в Службу безопасности и Министерство культуры. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице суда.

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Так, истец просит отменить приказ министерства о внесении гражданки РФ Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Подготовительное заседание по делу "Нового канала" назначили на 24 марта 2020 года.

"Среди других требований иска – признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее российская юмористка, актриса и телеведущая Екатерина Варнава призналась в том, что очень сожалеет о том, что ей запрещен въезд в Украину, и она хотела бы приехать в Киев при первой же возможности.

Напомним, в мае 2017 года российской звезде Comedy Woman Варнаве запретили въезд в Украину на 5 лет.