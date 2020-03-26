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Известный американский актер умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

20:29, 26 марта 2020
Звезды
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Марк Блум умер на этой неделе / фото: StarTraks

Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на сообщение нью-йоркского театра Playwrights Horizons.

"Марк Блум, наш дорогой давний друг и непревзойденный артист скончался на этой неделе. Спасибо, Марк, за все, что вы дали нашему театру, а также театрам и зрителям по всему миру. Мы будем скучать", - говорится в сообщении.

Причиной смерти Блума стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Блум дебютировал на экране в 1983 году. Он известен по ролям в фильмах "Крокодил Данди", "Свидание вслепую", "Только между друзьями", "Я не знаю, как она это делает", "Похищение монет", сериалах "Моцарт в джунглях", "Закон и порядок", "Клан Сопрано", "Фрэйзер", "Ты" и других.

Всего Блум снялся в более чем 20 полнометражных фильмах и более чем 30 телесериалах.

Как сообщал УНИАН, ранее от коронавируса умерла звезда культовых итальянских сериалов.

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Теги: #смерть#кино#актеры#коронавирус