Скончался легендарный актер из "Игры престолов" и "Звездных войн"
15:45, 09 марта 2020Звезды
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Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет.
Актер Макс фон Сюдов / Фото: Reuters
Во Франции скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов.
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Об этом сообщает Paris Match.
Как рассказала его супруга Екатерина фон Сюдов, муж скончался 8 марта 2020 года. Ему было 90 лет.
Макс фон Сюдов родился в 1929 году и за свою карьеры сыграл в десятках фильмов. Нашему зрителю фон Сюдов более всего известен по ролям в фильмах "Изгоняющий дьявола", "Конан-варвар", "Судья Дредд", "Остров проклятых", "Звездные войны: Пробуждение силы", где он исполнил роль Лор Сан Текка, и "Игра престолов" (роль Трехглазый ворон).
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