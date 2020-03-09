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Скончался легендарный актер из "Игры престолов" и "Звездных войн"

15:45, 09 марта 2020
Звезды
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Актер Макс фон Сюдов / Фото: Reuters

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Об этом сообщает Paris Match.

Как рассказала его супруга Екатерина фон Сюдов, муж скончался 8 марта 2020 года. Ему было 90 лет.

Макс фон Сюдов родился в 1929 году и за свою карьеры сыграл в десятках фильмов. Нашему зрителю фон Сюдов более всего известен по ролям в фильмах "Изгоняющий дьявола", "Конан-варвар", "Судья Дредд", "Остров проклятых", "Звездные войны: Пробуждение силы", где он исполнил роль Лор Сан Текка, и "Игра престолов" (роль Трехглазый ворон).

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Теги: #актер#Звездные войны#Игра Престолов