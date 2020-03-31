Рэпер Джиган разводится с женой

Пара прожила вместе 10 лет. У них четверо детей.

Украинский рэпер Джиган, который прославился в России и часто выступает там, разводится со своей женой Оксаной Самойловой.

Об этом Самойлова сообщила в своем Instagram.

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"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей, но мне не оставили выбора. Я подаю на развод, все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны", - написала Самойлова.

Напомним, что слухи о том, что звездная пара готовится развестись ходят уже несколько месяцев. Самойлова несколько раз публиковала в своем микроблоге посты с намеком на это. Некоторые СМИ писали, что Джиган избил Самойлову.