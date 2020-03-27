Солист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом - СМИ
13:22, 27 марта 2020Звезды
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По некоторым данным, артист сейчас он находится в реанимации.
Линдеманн доставлен в больницу в Берлине / пресс-служба
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн доставлен в больницу в Берлине с положительным тестом на CОVID-19.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
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Также по некоторым данным, артист сейчас он находится в реанимации.
Как сообщал УНИАН, 6 марта Тилль Линдеманн выступал со своим проектом Lindemann в Киеве. Линдеманн позировал на въезде в столицу Украины с медицинской маской на лице. На ней - надпись - "К черту коронавирус". Кроме того, музыкант посетил Чернобыль.
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