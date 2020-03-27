Красная и раздетая: Волочкова оголилась на публику и залезла в бочку (видео)

Российская балерина решила, что ледяная вода убережет всех от коронавируса.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз ошарашила своих подписчиков крайне интимными и странными видео.

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Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео экс-балерина Большого театра позирует совершенно голой. Интимные части тела Волочкова прикрыла лишь банным веником, который все время выскальзывал из ее рук.

При этом тело бывшей балерины настолько распарено, что кожа приобрела неестественный красный цвет.

К слову, Волочкова на видео окунулась в ледяную воду - балерина думает, что это защитит ее от коронавируса.

Напомним, что Волочкова часто выкладывает интимные фото из бани. Так недавно балерина опубликовала очередное фото в стиле "ню".