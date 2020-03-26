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Седокова без макияжа засветила грудь в новом челлендже (фото)

19:59, 26 марта 2020
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Седокова показала свой досуг / фото Instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая длительное время проживает и работает в России, показала, как проводит время во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Соответствующие видео она опубликовала в своих InstaStories.

На них певица сообщила, что начинает принимать участие в новом челлендже - выполнять по 10 отжиманий.

"Вместо того, чтобы страдать и заниматься ерундой, нужно заниматься своим телом!", - отметила она.

На видео она одета в короткий облегающий топ, за которым хорошо видна грудь певицы, а также спортивные леггинсы.

Певица поотжималась на камеру / instagram.com/annasedokova

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова посветила ягодицами на камеру.

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Теги: #Анна Седокова