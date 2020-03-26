Седокова без макияжа засветила грудь в новом челлендже (фото)
19:59, 26 марта 2020Звезды
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Певица поотжималась на камеру и призвала заниматься своим телом.
Седокова показала свой досуг / фото Instagram
Украинская певица Анна Седокова, которая длительное время проживает и работает в России, показала, как проводит время во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Соответствующие видео она опубликовала в своих InstaStories.
На них певица сообщила, что начинает принимать участие в новом челлендже - выполнять по 10 отжиманий.
"Вместо того, чтобы страдать и заниматься ерундой, нужно заниматься своим телом!", - отметила она.
На видео она одета в короткий облегающий топ, за которым хорошо видна грудь певицы, а также спортивные леггинсы.
Певица поотжималась на камеру / instagram.com/annasedokova
Как сообщал УНИАН, ранее Седокова посветила ягодицами на камеру.
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