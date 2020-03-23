"Секси": Анна Седокова посветила ягодицами на камеру (фото)

Артистка позирует в зеленой кофточке, сидя на диване и согнув обнаженные ноги в коленях.

Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в РФ, показала в сети пикантную фотографию.

Снимок опубликован в ее Instagram.

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Артистка позирует в зеленой кофточке, сидя на диване и согнув обнаженные ноги в коленях так, что видно ее бедра и ягодицы. При этом сложно рассмотреть, надето ли что-то на бедра певицы. Возможно, она позирует в мини-шортах.

"Секси", - написали под снимком в комментариях поклонники.