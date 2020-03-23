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"Секси": Анна Седокова посветила ягодицами на камеру (фото)

12:41, 23 марта 2020
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instagram.com/annasedokova/

Снимок опубликован в ее Instagram. 

Instagram Анна Седокова

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Артистка позирует в зеленой кофточке, сидя на диване и согнув обнаженные ноги в коленях так, что видно ее бедра и ягодицы. При этом сложно рассмотреть, надето ли что-то на бедра певицы. Возможно, она позирует в мини-шортах.

"Секси", - написали под снимком в комментариях поклонники. 

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Теги: #певица#Анна Седокова