"Как веник": Лобода со странной прической удивила поклонников (фото)

Светлана Лобода предстала в экстравагантном образе, взятом из последнего клипа.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, опубликовала нестандартное фото.

На некоторых снимках, опубликованных в Instagram Лобода предстала в экстравагантном образе, взятом из последнего клипа "Новый Рим". На певице надета розовая шубка, а на голове - необычная прическа в виде огромного банта.

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На другом снимке Лобода позирует в образе ковбоя, а еще на двух соблазняет поклонников в леопардовом платьице.

Своим поклонникам певица предложила выбрать, какое фото им больше нравится.

"Первая как веник"; "Дико шикарна"; "Трепещу от первого образа"; "Палевная бестия"; "Когда помыла голову и лягла спать"; "Очень пушистая", - писали подписчики в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Светлана Лобода показала новые фото из путешествия, ошарашив поклонников стройной фигурой и растяжкой.