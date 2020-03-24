Голливудская актриса из Украины Иванна Сахно попала в больницу с коронавирусом (фото)
Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно, у которой ранее диагностировали коронавирус нового типа, оказалась в больнице.
Читайте такжеИзвестный оперный певец Пласидо Доминго подхватил коронавирусВ stories в Instagram девушка опубликовала фото из больницы.
По словам Иванны Сахно, на данный момент ее состояние здоровья «под контролем»: «Обо мне позаботились».
При этом актриса призвала всех придерживаться правил личной гигиены и оставаться дома: «Напоминаю, продолжайте быть дома и мыть руки. Эта штука неприятная и вы ее не хотите, как и те, кто вокруг вас».
Ранее УНИАН сообщал, что звезда блокбастера «Тихоокеанский рубеж: Восстание» и экшн-комедии «Шпион, который меня бросил» Иванна Сахно до этого находилась дома на самоизоляции.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн