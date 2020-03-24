Голливудская актриса из Украины Иванна Сахно попала в больницу с коронавирусом (фото)

Девушка призвала всех мыть руки и оставаться дома.

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно, у которой ранее диагностировали коронавирус нового типа, оказалась в больнице.

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По словам Иванны Сахно, на данный момент ее состояние здоровья «под контролем»: «Обо мне позаботились».

При этом актриса призвала всех придерживаться правил личной гигиены и оставаться дома: «Напоминаю, продолжайте быть дома и мыть руки. Эта штука неприятная и вы ее не хотите, как и те, кто вокруг вас».

Ранее УНИАН сообщал, что звезда блокбастера «Тихоокеанский рубеж: Восстание» и экшн-комедии «Шпион, который меня бросил» Иванна Сахно до этого находилась дома на самоизоляции.