"Мы все в одной лодке": голая Мадонна поразмышляла о коронавирусе в ванной (фото, видео)

Певица назвала вирус "великим уравнителем".

Американская поп-звезда Мадонна рассказала о своем отношении к бушующему в мире опасному коронавирусу нового типа.

Читайте такжеИзвестный оперный певец Пласидо Доминго подхватил коронавирусВидеозапись певица опубликовала в своем Instagram.

На видео 61-летняя Мадонна сидит обнаженная в наполненной водой ванне с лепестками роз.

«Есть одна вещь о COVID-19. Ему все равно, насколько ты богатый, насколько ты знаменитый, насколько ты веселый, насколько умный, где живешь, сколько тебе лет, насколько замечательные истории ты можешь рассказать. Это великий уравнитель», – отметила она.

«Мы все в одной лодке. И если она идет ко дну, то мы все идем ко дну вместе», – добавила она.

Ранее УНИАН писал, что из-за пандемии коронавируса в Париже отменили концерты Мадонны.