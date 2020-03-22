"Мы все в одной лодке": голая Мадонна поразмышляла о коронавирусе в ванной (фото, видео)
21:05, 22 марта 2020Звезды
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Певица назвала вирус "великим уравнителем".
Мадонна в ванной рассказала, что думает о коронавирусе / instagram.com/madonna
Американская поп-звезда Мадонна рассказала о своем отношении к бушующему в мире опасному коронавирусу нового типа.
Читайте такжеИзвестный оперный певец Пласидо Доминго подхватил коронавирусВидеозапись певица опубликовала в своем Instagram.
На видео 61-летняя Мадонна сидит обнаженная в наполненной водой ванне с лепестками роз.
«Есть одна вещь о COVID-19. Ему все равно, насколько ты богатый, насколько ты знаменитый, насколько ты веселый, насколько умный, где живешь, сколько тебе лет, насколько замечательные истории ты можешь рассказать. Это великий уравнитель», – отметила она.
«Мы все в одной лодке. И если она идет ко дну, то мы все идем ко дну вместе», – добавила она.
Ранее УНИАН писал, что из-за пандемии коронавируса в Париже отменили концерты Мадонны.
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