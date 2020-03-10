В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны - СМИ

Сегодня и завтра Мадонна должна была выступать во Франции.

В Париже из-за вспышки коронавируса отменили два концерта Мадонны.

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Об этом сообщает Metro.

Певица должна была выступить на Le Grand Rex в Париже во вторник, 10 марта, и в среду, 11 марта, но оба шоу на официальном сайте отмечены как отмененные.

Промоутер концерта заявил, что отмена обусловлена ​​ограничениями, наложенными из-за вспышки коронавируса. На выходных Франция запретила проведение собраний более 1000 человек, поскольку число погибших и число случаев коронавируса продолжают расти.

Как сообщается, деньги за купленные билеты будут возвращены. Сама же певица еще не прокомментировала сложившуюся ситуацию.