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В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны - СМИ

15:31, 10 марта 2020
Кино и музыка
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REUTERS

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Об этом сообщает Metro.

Певица должна была выступить на Le Grand Rex в Париже во вторник, 10 марта, и в среду, 11 марта, но оба шоу на официальном сайте отмечены как отмененные. 

Промоутер концерта заявил, что отмена обусловлена ​​ограничениями, наложенными из-за вспышки коронавируса. На выходных Франция запретила проведение собраний более 1000 человек, поскольку число погибших и число случаев коронавируса продолжают расти. 

Как сообщается, деньги за купленные билеты будут возвращены. Сама же певица еще не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

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Теги: #Париж#концерт#Мадонна#коронавирус