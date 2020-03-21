Ким Кардашьян показала, какой была до известности (фото)
15:38, 21 марта 2020Звезды
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Теледива опубликовала фото из 90-х.
Ким Кардашьян / Фото: REUTERS
Известная теледива Ким Кардашьян поделилась ретро-снимком.
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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Возвращение 90-х", - коротко подписала снимок знаменитость.
На фото Ким запечатлена в подростковом возрасте. Напомним, что теледива родилась в 1980 году и сейчас ей 39 лет. В то время как было сделано фото, о Ким Кардашьян еще никто не знал.
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