Ким Кардашьян показала, какой была до известности (фото)

Теледива опубликовала фото из 90-х.

Известная теледива Ким Кардашьян поделилась ретро-снимком.

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Возвращение 90-х", - коротко подписала снимок знаменитость.

На фото Ким запечатлена в подростковом возрасте. Напомним, что теледива родилась в 1980 году и сейчас ей 39 лет. В то время как было сделано фото, о Ким Кардашьян еще никто не знал.