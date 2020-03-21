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Ким Кардашьян показала, какой была до известности (фото)

15:38, 21 марта 2020
Звезды
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Ким Кардашьян / Фото: REUTERS

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Возвращение 90-х", - коротко подписала снимок знаменитость.

На фото Ким запечатлена в подростковом возрасте. Напомним, что теледива родилась в 1980 году и сейчас ей 39 лет. В то время как было сделано фото, о Ким Кардашьян еще никто не знал.

90’s throwback

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Теги: #фото#Ким Кардашьян