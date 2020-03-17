Ким Кардашьян показала маленького сына (фото)
15:27, 17 марта 2020Звезды
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Теледива опубликовала фото младшего сына.
Ким Кардашьян / Фото: REUTERS
Известная теледива Ким Кардашьян показала своего младшего сына.
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Фото ребенка она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Мой малыш такой красивый и милый", - подписала снимок Кардашьян.
Напомним, что знаменитость является мамой четверых детей. Старшая дочь Норт Уэст родилась в 2013 году, сын Сейнт Уэст - в 2015 году, дочь Чикаго Уэст (родилась в 2018 от суррогатной матери) и ещё младший сын Саам Уэст, который был также рожден суррогатной матерью в прошлом году.
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