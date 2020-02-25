Кардашьян выгнулась в пикантных позах (фото)

Ким Кардашьян позировала в нижнем белье телесного цвета рядом с пухлыми девушками.

Фотограф Джеки Никерсон показал новую порцию фотосессии американской звезды Ким Кардашьян в нижнем белье.

Фотографии он выложил в Instagram.

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Ким Кардашьян позировала в нижнем белье телесного цвета рядом с пухлыми девушками. Фотосессия прошла в пустыне. Иногда фон украшал старый автомобиль.

На нескольких кадрах Никерсон решил сфотографировать американку отдельно от других участниц. Сначала Кардашьян с вызовом позировала на фоне песчаников. Кроме того, особое внимание пользователи соцсети обратили на фотографии, где модель выгнулась на капоте авто.

Для фотосессии стилисты решили особо не экспериментировать с образом Кардашьян: ей распустили длинные волосы и наложили естественный макияж.

Как сообщал УНИАН, американская супермодель Белла Хадид поделилась фото без нижнего белья.