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Кардашьян выгнулась в пикантных позах (фото)

13:28, 25 февраля 2020
Звезды
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Новые фото Ким Кардашьян / instagram.com/jackie_nickerson

Фотографии он выложил в Instagram.

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Ким Кардашьян позировала в нижнем белье телесного цвета рядом с пухлыми девушками. Фотосессия прошла в пустыне. Иногда фон украшал старый автомобиль.

На нескольких кадрах Никерсон решил сфотографировать американку отдельно от других участниц. Сначала Кардашьян с вызовом позировала на фоне песчаников. Кроме того, особое внимание пользователи соцсети обратили на фотографии, где модель выгнулась на капоте авто.

instagram.com/jackie_nickerson

Для фотосессии стилисты решили особо не экспериментировать с образом Кардашьян: ей распустили длинные волосы и наложили естественный макияж.

Как сообщал УНИАН, американская супермодель Белла Хадид поделилась фото без нижнего белья.

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Теги: #США#Инстаграм#Ким Кардашьян