Кардашьян выгнулась в пикантных позах (фото)
Фотограф Джеки Никерсон показал новую порцию фотосессии американской звезды Ким Кардашьян в нижнем белье.
Фотографии он выложил в Instagram.
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Ким Кардашьян позировала в нижнем белье телесного цвета рядом с пухлыми девушками. Фотосессия прошла в пустыне. Иногда фон украшал старый автомобиль.
На нескольких кадрах Никерсон решил сфотографировать американку отдельно от других участниц. Сначала Кардашьян с вызовом позировала на фоне песчаников. Кроме того, особое внимание пользователи соцсети обратили на фотографии, где модель выгнулась на капоте авто.
Для фотосессии стилисты решили особо не экспериментировать с образом Кардашьян: ей распустили длинные волосы и наложили естественный макияж.
Как сообщал УНИАН, американская супермодель Белла Хадид поделилась фото без нижнего белья.