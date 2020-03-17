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Настя Каменских без макияжа засветила прыщи на лице (фото)

14:45, 17 марта 2020
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Instagram Настя Каменских

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На этот раз певица опубликовала в Instagram видео, где она едет в машине при полном отсутствии косметики на лице.

На кадрах видно, что кожа Насти не идеальна: присутствуют покраснения и прыщики. 

Певица предложила своим подписчикам тренироваться вместе с ней онлайн. 

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Теги: #певица#Настя Каменских