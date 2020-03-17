Настя Каменских без макияжа засветила прыщи на лице (фото)

На кадрах видно, что кожа Насти не идеальна: присутствуют покраснения и прыщики.

Украинская певица Настя Каменских гордится своей внешностью и не боится появляться в кадре без макияжа.

Читайте такжеЗвезда "Моей прекрасной няни" Жигунов стал встречаться с "двойником" Анастасии Заворотнюк (фото)

На этот раз певица опубликовала в Instagram видео, где она едет в машине при полном отсутствии косметики на лице.

На кадрах видно, что кожа Насти не идеальна: присутствуют покраснения и прыщики.

Певица предложила своим подписчикам тренироваться вместе с ней онлайн.