Настя Каменских без макияжа засветила прыщи на лице (фото)
14:45, 17 марта 2020Звезды
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На кадрах видно, что кожа Насти не идеальна: присутствуют покраснения и прыщики.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских гордится своей внешностью и не боится появляться в кадре без макияжа.
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На этот раз певица опубликовала в Instagram видео, где она едет в машине при полном отсутствии косметики на лице.
На кадрах видно, что кожа Насти не идеальна: присутствуют покраснения и прыщики.
Певица предложила своим подписчикам тренироваться вместе с ней онлайн.
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