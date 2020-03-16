Королевский тур отменяется: принц Чарльз и герцогиня Корнуольская переживают из-за коронавируса

Изменения есть и в графике Ее Величества королевы Елизаветы II.

Королевская чета внесла изменения в свой рабочий график.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса меняется расписание работы и членов британской королевской семьи, пишет ТСН.

Так принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла вынуждены были отменить свой королевский тур, который должен был начаться 17 марта и закончится 25 марта с остановками в Боснии и Герцеговине, Республике Кипр и Иордании.

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"В связи с ситуацией, которая развивается с пандемией коронавируса британское правительство попросило Их Королевское Высочество отложить весенний тур в Боснии и Герцеговину, Кипр и Иорданию", - говорится в заявлении ведомства.

Изменения есть и в графике Ее Величества королевы Елизаветы II. Она отменила ряд мероприятий, а вот аудиенции в Букингемском дворце продолжит давать по расписанию.