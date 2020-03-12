Коронавирус добрался до королевской семьи Британии: свадьба принцессы Беатрис оказалась под угрозой срыва - СМИ

Дело в том, что много гостей со стороны жениха – Эдоардо Мопелли Моцци – живут в Италии.

Ходят слухи, что коронавирус может внести коррективы в свадебные планы принцессы Йоркской Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци.

Свадьба внучки королевы Елизаветы II – принцессы Беатрис запланирована на 29 мая 2020 года. Церемония венчания должна состояться в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца, а банкет в Букингемском дворце, пишет ТСН.

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Несмотря на то, что жених и невеста очень хотели камерную церемонию с минимальным количеством гостей, все же их свадьба из-за вспышки Covid-19 в Европе оказалась под угрозой.

Дело в том, что много гостей со стороны жениха – Эдоардо Мопелли Моцци – живут в Италии. А сам жених родом из Ломбардии, которая, как известно, стала первым регионом Италии, который был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Его родные и друзья просто могут не приехать в Лондон на его свадьбу в связи с отменой рейсов и карантинными мерами.

Как будет вести себя вирус в дальнейшем и сколько еще будут продолжаться карантинные мероприятия, не знает никто. Во дворце пока не дают официальных комментариев на тему свадьбы принцессы, все же до нее еще более двух месяцев и ситуация может измениться.

Если же свадьба все-таки состоится в выбранную дату, ее могут пропустить 93-летняя королева Елизавета II и 98-летний муж королевы принц Филипп, но скорее всего, только в том случае, если эпидемия в Британии достигнет тех масштабов, что и в Италии.

Напомним, на недавней службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве всем гостям запретили пожимать друг другу руки. Это было сделано с целью безопасности.