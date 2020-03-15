"Богиня наша": Лола из "Школы" в прозрачном белье показала подкаченную попу (фото)

Подписчики актрисы пришли в восторг от снимков.

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», побаловала фанатов новыми сексуальными снимками в нижнем белье.

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«Скучаю, скоро к вам вернусь. А пока, ловите красоту», – отметила она в подписи к фото.

На новых фотографиях девушка предстала в сексуальном кружевном прозрачном белье черного цвета, босиком и в пальто, накинутом фактически на обнаженное тело.

Подписчики актрисы пришли в восторг от снимков и оставили множество комментариев по типу: «Вау», «Богиня наша», «Оу, секс», «Напиши мне», «Огонь», «Какая фигура», «Бомбалейло», «Ждем и скучаем», «Бомба».

Ранее УНИАН писал, как актриса Елизавета Василенко снялась топлес на крыше в Малайзии.