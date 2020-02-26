"Что за секси-фрау?": Лола из "Школы" приспустила лифчик и покорила поклонников (фото)

На фотографиях актриса греется под летним солнышком на крыше высотки.

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», обрадовала поклонников новыми сексуальными фотографиями.

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Фото из Малайзии актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

«Последние фотокарточки из Малайзии», - подписала Лиза Василенко.

На фотографиях актриса греется под летним солнышком на крыше высотки. На ней только легкие шортики и лифчик, который она приспустила на одной из фотографии, прикрыв голую грудь руками.

«Боже, какая же ты роскошная, Лиза», «Это что за секси-фрау в ленте», «Грудь...», «Куда мама смотрит??», «Д*ра, нафига на улице раздеваться», «Парни, руки на стол», «Огонь», - комментировали поклонники актрисы.

Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».

Как сообщал УНИАН, 21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», порадовала поклонников соблазнительным фото.

Поклонники юной актрисы сравнили ее образ на новой фотографии с образом Мэрилин Монро. Были и такие, кто отметил, что она похожа на Одри Хепберн.