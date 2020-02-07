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Роман Киану Ривза с художницей: близкая подруга рассказала подробности

17:47, 07 февраля 2020
Звезды
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Киану и Александра вместе уже не первый год / sm-news.ru

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По словам Дженнифер Тилли, Ривз настоящий счастливчик, поскольку Александра «крутая, элегантная, очень тихая и очень сдержанная женщина».

Тилли поделилась, что влюбленные уже несколько лет вместе: «Я помню, несколько лет назад, где-то полтора года назад, она сказала мне: «Киану Ривз – мой парень». А я такая: «Подожди. Что? Что?».

Также Дженнифер добавила, что ее удивляет, что о романе Киану и Александры начали говорить только сейчас.

По ее мнению, они довольно гармоничная пара, поскольку Грант спокойная и сдержанная, а Ривз не любит привлекать к себе лишнего внимания: «Он и Александра – идеальная пара. Они ничего не разыгрывают на публике, не играют в голливудскую романтику».

Ранее УНИАН сообщал, что в сети появились кадры со съемок новой «Матрицы» с Киану Ривзом.

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Теги: #Киану Ривз