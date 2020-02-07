Роман Киану Ривза с художницей: близкая подруга рассказала подробности

По словам Дженнифер Тилли, они встречаются уже несколько лет.

Близкая подруга девушки актера Киану Ривза художницы Александры Грант рассказала подробности их романа.

Читайте такжеКиану Ривз взволновал фанатов трогательным поступкомОб этом пишет PageSix.

По словам Дженнифер Тилли, Ривз настоящий счастливчик, поскольку Александра «крутая, элегантная, очень тихая и очень сдержанная женщина».

Тилли поделилась, что влюбленные уже несколько лет вместе: «Я помню, несколько лет назад, где-то полтора года назад, она сказала мне: «Киану Ривз – мой парень». А я такая: «Подожди. Что? Что?».

Также Дженнифер добавила, что ее удивляет, что о романе Киану и Александры начали говорить только сейчас.

По ее мнению, они довольно гармоничная пара, поскольку Грант спокойная и сдержанная, а Ривз не любит привлекать к себе лишнего внимания: «Он и Александра – идеальная пара. Они ничего не разыгрывают на публике, не играют в голливудскую романтику».

Ранее УНИАН сообщал, что в сети появились кадры со съемок новой «Матрицы» с Киану Ривзом.