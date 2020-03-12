Том Хэнкс заразился коронавирусом: сыновья рассказали о состоянии актера

Чет и Колин Хэнкс заверили, что 63-летний актер и его жена чувствуют себя хорошо, и паниковать из-за их болезни не стоит.

Сыновья Тома Хэнкса и Риты Уилсон рассказали фанатам о состоянии своих родителей после того, как они заболели коронавирусом.

В Instagram и Twitter Чет и Колин Хэнкс заверили, что 63-летний актер и его жена чувствуют себя хорошо, и паниковать из-за их болезни не стоит.

Читайте такжеЧто делать во время карантина: топ-6 новых крутых сериалов на Netflix"Да, это правда. Мои родители заразились коронавирусом. Безумно, - написал 29-летний Чет Хэнкс. - Они оба сейчас в Австралии, потому что мой отец снимал там фильм. Я только что разговаривал с ними по телефону. Они оба в порядке. Они не такие уж больные и не беспокоятся об этом. Очевидно, они выполняют необходимые меры предосторожности. Но я не думаю, что о чем-то стоит слишком беспокоиться. Я ценю заботу каждого и добрые пожелания, но я думаю, что все будет хорошо".

Брат Чета Колин также рассказал о своих родителях в соцсетях.

"Мои родители получают отличную помощь в Австралии и, учитывая обстоятельства, чувствуют себя хорошо и пребывают в хорошем настроении, - написал 42-летний актер. - Несмотря на то, что я нахожусь в Лос-Анджелесе и не видел их более трех недель, мы находимся в постоянном контакте и уверены, что они полностью выздоровеют".

Как сообщал УНИАН, Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом.