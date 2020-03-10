Младший сын королевы Елизаветы II празднует день рождения: трогательное поздравление от королевской семьи (фото)

Граф Уэссекский празднует свое 56-летие.

Сегодня, 10 марта, в королевской семье отмечают 56 день рождения младшего сына королевы Елизаветы II. Граф Уэссекский – одиннадцатый претендент на престол. Он причастен ко всем официальным торжествам британской монаршей семьи и часто появляется на публике рядом с женой Софи.

Читайте такжеГерцогиня Кембриджская посетила службу в Вестминстерском аббатстве в старом пальто (фото, видео)

Только вчера, 9 марта, королевская семья совершила долгожданный выход в полном составе. На праздничной службе по случаю Дня Содружества граф и графиня Уессекские появились вместе с Ее Величеством, герцогами Кембриджскими и Сессекскими, принцем Уэльским и герцогиней Корнуольской, пишет 24 канал.

Уже сегодня, 10 марта, на официальной странице британской монаршей семьи в Instagram появился трогательный кадр, которым Букингемский дворец приветствовал графа Эдварда с днем рождения. Так, архивный снимок сделан еще в 1965 году, когда сыну королевы Елизаветы II исполнился лишь один год. Графа Уэссекского Ее Величество держит на руках вблизи загородной резиденции Фрогмор-хаус неподалеку от Виндзорского замка.

"С днем рождения графа Уэссекского, который сегодня празднует свой 56-й день рождения", – говорится в поздравлении.

А на официальной странице в Facebook представлена фотография за 1972 год, где королева находит рядом с уже старшим (тогда принцем) Эдвардом.

Стоит отметить, что граф Эдвард женился с Софи 20 лет назад. До брака она работала в сфере связей с общественностью, а сейчас поддерживает мужа в королевских делах. Вместе супруги воспитывают двоих детей – 16-летнюю леди Луизу и 12-летнего Джеймса.